Confindustria Catanzaro incontra il Prefetto per Patto su sicurezza sul lavoro

“L’assemblea di Confindustria Catanzaro ha accolto il prefetto del capoluogo di regione, Castrese De Rosa. Un gesto non solo simbolico, ma attestante la volontà degli imprenditori catanzaresi di tenere un confronto diretto e costante con il delegato del Governo sul territorio mettendo al centro la collaborazione su temi concreti e dalla diretta ricaduta sul tessuto economico e sociale”. Lo riferisce un comunicato di Confindustria Catanzaro.

“Confindustria Catanzaro – si aggiunge – è reduce, assieme a tante altre realtà associative, istituzionali e datoriali, dalla firma del Patto per la sicurezza sul lavoro: proprio da qui è partito il confronto che ha permesso di entrare nel dettaglio delle criticità, ma ha anche messo in evidenza la volontà di incrementare gli sforzi già in essere, sia da parte di Confindustria, sia da parte delle imprese, affinché la formazione e la tutela dei lavoratori si diffonda capillarmente sul territorio. Quanto all’analisi del prefetto, questa si è concentrata sulla piena consapevolezza che spesso le criticità e i rischi per i lavoratori sorgano in contesti di illegalità diffusa e sull’importanza di mettere assieme dati e informazioni per contrastare al meglio tali sacche di illegalità, che non solo mettono a rischio il lavoratore, ma creano squilibri di mercato inaccettabili. Tra gli argomenti toccati nel corso della riunione con il prefetto anche quello ‘caldissimo’ delle criticità legate alle white list per le imprese. C’è un’evidente esigenza di riformare l’istituto affinché da strumento per sostenere le imprese sane diventi un limite all’accesso alle commesse e, paradossalmente, un limite allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra imprese del Sud e del Nord”.

“Sono grato al prefetto De Rosa – ha detto Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e di Confindustria Catanzaro – per avere accolto con vero entusiasmo e spirito di collaborazione il nostro invito . La sua presenza fisica e soprattutto la vicinanza reale che ha dimostrato con la sua sensibilità istituzionale alle questioni affrontate ci restituiscono la consapevolezza di avere avviato un’interlocuzione dalle molteplici e positive ricadute per il settore produttivo e quindi per la Calabria tutta».

Lo stesso prefetto, al termine dell’assemblea, ha pubblicato un commento sui suoi profili social. “Si è parlato di giovani – ha scritto De Rosa – di carenza di manodopera, anche di profili intermedi e dirigenziali, di legalità e concorrenza sleale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di certezza e tempestività nei rapporti con la pubblica amministrazione. È sempre più necessaria un’azione di affiancamento, accompagnamento e costruzione di una rete pubblico-privato attraverso una classe dirigente consapevole delle nuove sfide e capace di corrispondere con sempre più efficacia alle esigenze degli imprenditori in un mercato globalizzato”.

“Prima dell’inizio dell’incontro – conclude la nota – l’assemblea ha osservato un commosso minuto di raccoglimento in memoria dell’amico e collega Cesare Cristofaro, scomparso pochi giorni fa”.