Si è spento a Catanzaro l’ex magistrato Antonio Baudi

É morto a Catanzaro, a causa di una grave malattia, l’ex magistrato Antonio Baudi. Aveva 79 anni e nella sua carriera aveva svolto numerose funzioni anche apicali. Era stato giudice istruttore e successivamente presidente della sezione Gip-Gup del Tribunale. Era passato poi alla Corte d’Appello, con funzioni di presidente di sezione. Baudi era un profondo conoscitore del Diritto. Autore di vari volumi giuridici e relatore in numerosi convegni, era stato scelto come formatore in numerosi corsi per magistrati. È stato autore di numerose pubblicazioni, tra cui le due opere che espongono la summa del suo pensiero in tema di prova, entrambe edite dalla Rubbettino, “Inspicere. Alle radici della prova penale” (2000) e “Prova ed ermeneutica. La conoscenza del fatto nel processo” (2011). Benvoluto e stimato, era conosciuto anche per le sue doti umane e caratteriali.