Provincia di Catanzaro: consegna di demolizione e ricostruzione dell’istituto professionale agricoltura in Soveria Mannelli e dell’IIS Costanzo di Decollatura

Stamani, alla presenza dei Sindaci di Decollatura, Raffaella Perri, di Soveria Mannelli, Michele Chiodo e del Presidente Mario Amedeo Mormile sono stati consegnati dal RUP ing Antonio Leone i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico IPAA (istituto professionale agricoltura) di Soveria Mannelli (CZ) parte dell’I.I.S. Costanzo di Decollatura (CZ)

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU

L’impresa aggiudicataria dei lavori è Sud Costruzioni srl per un importo complessivo dei lavori di € 4.265.000,00.

Un obiettivo importante raggiunto dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro che sviluppa e potenzia, con la realizzazione di un istituto professionale di alta qualità, l’offerta formativa delle aree interne della Provincia.

In particolare, il progetto presenta una flessibilità complessiva tale da permettere l’apertura della scuola al territorio, per accogliere anche eventi esterni come fiere agronomiche o vivaistiche, mostre, rappresentazioni ed eventi sportivi.

Il sistema costruttivo scelto per realizzare la scuola è costituito da una struttura ad ossatura portante indipendente a travi e pilastri in legno lamellare – che consente maggiore flessibilità e valori di resistenza maggiori in caso di eventi sismici –

oltre a questo, la tecnologia prefabbricata in legno è stata scelta per le sue ulteriori qualità di rapidità di costruzione, stabilità, riciclabilità, sostenibilità e impatto sul risparmio energetico.

I numeri vedono una superficie complessiva da realizzare per circa 1800 mq, 108 alunni beneficiari, 10 Classi, 4 Laboratori, 1 Aula multifunzionale, 1 Palestra tipo A1 (374,55 mq lordi

L’intervento si realizzerà in circa 12 mesi dall’inizio dei lavori.