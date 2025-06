Giovani Comunisti di Catanzaro: “Destra reazionaria mostra il suo vero volto”

“Apprendiamo con sdegno le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Antonio Riccio (Lega) riguardo al Pride di Catanzaro, parole intrise di pregiudizio, disprezzo e ignoranza politica e culturale. Ancora una volta, la destra reazionaria mostra il suo vero volto: quello dell’intolleranza, dell’omolesbobitransfobia, della volonta’ di cancellare la visibilita’ e la dignita’ delle persone LGBTQIA+”. Lo scrivono, in una nota, i giovani comunisti di Catanzaro.

“Le sue parole – prosegue la nota – non solo offendono chi ogni giorno lotta per i propri diritti, ma calpestano i valori costituzionali di uguaglianza, liberta’ e autodeterminazione. Come Giovani Comunisti di Catanzaro – si legge ancora – esprimiamo il nostro totale dissenso e condanniamo fermamente queste affermazioni che nulla hanno a che vedere con il rispetto delle differenze, con la civile convivenza e con i valori di una democrazia moderna. Il Pride non e’ una “carnevalata”, come qualcuno vuol far credere, ma una manifestazione politica e sociale, figlia di decenni di lotte per la liberazione e l’emancipazione di chi e’ stato storicamente emarginato e discriminato. E’ un momento in cui la citta’ si fa piu’ giusta, piu’ accogliente, piu’ viva. E’ la voce di chi ha pagato – e paga ancora – sulla propria pelle il prezzo della liberta’. A Catanzaro come ovunque, stare dalla parte del Pride significa stare dalla parte dei diritti, della dignita’, della liberta’. Significa costruire una citta’ plurale, inclusiva, laica e antifascista. Invitiamo tutte e tutti – si legge infine – a partecipare al Pride con orgoglio e determinazione, portando in piazza (AGI)Adv 241855 GIU 25 NNNN