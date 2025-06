Emergenza degrado e blackout in viale Isonzo a Catanzaro, Riccio: “L’amministrazione intervenga subito. Non si può lasciare un quartiere al buio e nell’abbandono”

«In un momento in cui l’amministrazione Fiorita continua a dedicarsi ad azioni simboliche, come l’esposizione di bandiere non istituzionali sulla facciata di Palazzo De Nobili o l’inaugurazione di targhe in piazze già intitolate da decenni, le periferie della città, e in particolare il quartiere di Viale Isonzo, continuano a sprofondare in una condizione di degrado materiale e sociale inaccettabile».

Lo dichiara il consigliere comunale Eugenio Riccio, che torna a puntare i riflettori sull’assenza di interventi concreti nei quartieri più fragili di Catanzaro, portando all’attenzione un episodio gravissimo:

«Nei giorni scorsi – spiega Riccio – un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme a pochi metri da un palo dell’illuminazione pubblica. L’incendio, oltre al pericolo immediato per l’incolumità delle persone, ha causato l’interruzione dell’energia elettrica in una vasta zona del quartiere, che da giorni si trova completamente al buio».