Disinfestazione anti-alare: interventi notturni nel centro città a Catanzaro tra l’11 e il 12 giugno

Nell’ambito delle attività di tutela della salute pubblica e dell’igiene urbana, il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che prosegue il programma di disinfezione anti-larvale e anti-alare predisposto per l’intero territorio comunale. Gli interventi, affidati dalla Si.Eco a una ditta specializzata, sono organizzati in un calendario suddiviso per le zone Nord, Centro e Sud della città.

Dopo i cinque interventi anti-larvali effettuati tra aprile e maggio scorsi, è attualmente in corso la seconda fase del piano con la disinfezione anti-alare, mirata a contrastare la presenza delle zanzare adulte.

In particolare, tra l’11 e il 12 giugno 2025 è previsto l’intervento nella zona Centro, mentre tra il 12 e il 13 giugno si procederà nella zona Sud, a seguito dell’intervento già eseguito nella zona Nord lo scorso 10 giugno.

Zona Centro: San Leoanrdo, Corso Mazzini, Centro Storico, Sala, Campagnella/Signorello, Cava/Santo Janni, Fares, Alli/Petricciolo.

Zona Sud: Magna Graecia/Fortuna, Santa Maria/Conti Falluc, Aranceto/Izzi de Falenta Corvo/Pistoia, Isonzo/Caduti XI Marzo, Lido, Giovino, Bellino, Barone/Via Emilia, Germaneto.

Le operazioni saranno eseguite in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. Il trattamento sarà effettuato tramite nebulizzazione, pertanto si invitano i cittadini a osservare alcune precauzioni durante e immediatamente dopo gli interventi:

Tenere chiuse porte e finestre;

Evitare di stendere biancheria all’esterno;

Tenere al chiuso gli animali domestici;

Non sostare all’aperto durante il trattamento e nelle due ore successive;

Coprire adeguatamente alimenti, piantagioni ortofrutticole e derrate alimentari, evitando comunque il consumo senza accurato lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.

Ulteriori interventi di disinfestazione saranno programmati nelle prossime settimane. Le date verranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Comune.