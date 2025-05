Statale 109 Bis ‘Della piccola Sila’, limitazioni al traffico veicolare per interventi di rifacimento della pavimentazione

Per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione lungo la statale 109 Bis ‘Della piccola Sila’, in corrispondenza della diramazione per Lamezia Terme, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21:00 di domani e fino alle ore 2:00 di sabato 24 maggio, sarà attiva la chiusura al traffico della 109 BIS dal km 18,350 al km 19,400 e della tratta Viale De Filippis.

Sarà inibito il passaggio ai veicoli in corrispondenza dell’ingresso:

– di Via Lombardi (di competenza Comunale);

– sottopasso in località S. Antonio al Km 17,000 in direzione Lamezia Terme (di competenza Comunale);

Saranno inoltre istituiti i seguenti percorsi alternativi la cui utenza verrà smistata in corrispondenza della rotatoria del Benny Hotel.

I veicoli fino a 3.5 t saranno incanalati lungo il Viadotto Bisantis e di seguito sulla Via Carlo V° e/o Rotatoria sul Musofalo.

Il traffico pesante superiore a 3.5 t sarà deviato sulla tangenziale Ovest in direzione nord fino alla rotatoria in località Pontegrande (Km 12,980 della SS 109 Bis) per proseguire poi sulla Tangenziale Est di Catanzaro.

Per i residenti nella Via Lombardi e Viale de Filippis di Catanzaro, diretti verso Lamezia Terme, Aeroporto, A2 del Mediterraneo, sarà necessario fare inversione di marcia in corrispondenza dello svincolo della Nuova Legione dei Carabinieri (Curvone Telespazio) e procedere secondo lo schema dei due percorsi alternativi.

Sarà garantito, durante la fase lavorativa il transito su Via Lombardi e Viale de Filippis per i soli residenti ed eventuali transiti dei mezzi di soccorso.