Elezioni, Conte a Lamezia: “Costruiamo alternativa, pronti ad assumerci responsabilità per governo Calabria”

“In Calabria raccolgo molto malcontento perché i problemi storici non sono superati. E’ una terra a cui noi del Movimento 5 stelle dedichiamo tantissima attenzione, vengo tante volte e lavoriamo costantemente con grande umiltà perché si possa davvero imprimere definitivamente una svolta. E siamo anche pronti ad assumerci, in prospettiva, una responsabilità per il governo di questo territorio. Vorremmo veramente costruire un progetto serio per recuperare a pieno titolo la Calabria nelle regioni che corrono anziché rimangono indietro”.

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Lamezia Terme, parlando ai giornalisti. Quindi, gli è stato chiesto, indicare il leader di una coalizione di centrosinistra che sfidi il centrodestra alla regione? “Noi non ci sottraiamo a qualsiasi – ha risposto Conte -. Ovviamente è assolutamente prematuro stare qui a dire chi sarà o non sarà a competere. L’importante adesso è costruire questo progetto alternativo che parta dell’ascolto della comunità, dai bisogni dei cittadini, dall’insoddisfazione di chi, in questo territorio, non riesce a garantirsi quelli che sono i principi costituzionali, per esempio il diritto alla salute, dover andare fuori regione per delle prestazioni sanitarie, essere svantaggiati per le aree interne, paesini che non hanno collegamenti sufficienti dal punto di vista infrastrutturale, fare esplodere la vocazione turistica che è nelle corde naturali di questa Regione e tante altre cose”.

“Lamezia Terme apripista per un’alternativa al governo del centrodestra? Non solo Lamezia. Noi ovunque lavoriamo per un’alternativa a queste forze di destra che peraltro adesso si stanno cimentando a livello nazionale da ben tre anni” ha detto il leader dei 5 Stelle, commentando il ‘campo largo’ con il Pd a sostegno della candidata sindaca di Lamezia Terme, Doris Lo Moro, alle amministrative di domenica e lunedì prossimo. “Qui – ha aggiunto – è stata una scelta giusta. C’è un progetto, c’è una coalizione che si è raccolta attorno a degli obiettivi chiari e precisi e, vorrei sottolineare, anche la condizione storica di questa comunità. E’ una progetto che nasce anche da un’asticella molto alta per quanto riguarda l’etica pubblica, il principio di legalità, il contrasto del malaffare e della corruzione. E poi c’è un’interprete assolutamente affidabile, una persona che si è già distinta in passato, si è già cimentata a livello locale e anche nazionale, quindi assolutamente affidabile, la candidata Lo Moro”.