Lamezia, Natrella (FI): “Metropolitana di superficie utilizzando il tratto urbano Nicastro-Sambiase-Sant’Eufemia della linea ferroviaria esistente”

“La metropolitana di superficie dovrà essere uno degli obiettivi della futura amministrazione comunale. Nel programma di Forza Italia e della coalizione del centrodestra, guidata dal candidato a sindaco Mario Murone, l’intermodalità riveste un obiettivo prioritario per rilanciare concretamente il tessuto economico, turistico e sociale della città, con il potenziamento dei collegamenti tra centro urbano e periferia. Un’opera che potrà concretizzarsi proprio in virtù dell’ammodernamento e l’elettrificazione della rete ferroviaria già in fase di esecuzione: grazie infatti a questo intervento si potrà progettare una metropolitana di superficie, sfruttando il tratto urbano Nicastro-Sambiase-Sant’Eufemia della linea ferroviaria esistente Catanzaro Lido-Lamezia, realizzando più fermate durante il percorso nei punti di interesse e nevralgici del territorio.

Un progetto che già esiste, elaborato da un team di architetti e ingegneri dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che prevede varie fermate cittadine: partendo dalla Stazione ferroviaria di Sant’Eufemia, le fermate previste sono all’altezza di Bosco Amatello; Sant’Eufemia Vetere (dove è previsto un percorso pedonale e bus navetta verso l’area archeologica lametina); Terme di Caronte (collegato a un bus navetta); via delle Rose; via Eroi di Sapri (stazione Lamezia T. Sambiase); un’altra fermata è prevista al Municipio, via Perugini, cittadella dello sport (palazzetto dello sport, piscina comunale, campi da tennis e padel); ospedale “Giovanni Paolo II” e via dei Bizzantini; corso Nicotera (Lamezia T. Nicastro); cimitero Nicastro; Orto Botanico (percorso pedonale) e contrada Richetti. Partendo sempre dalla Stazione FS di Sant’Eufemia, un innesto della metropolitana arriverà all’aeroporto di Lamezia (area arrivi); una seconda fermata all’area partenze e una terza che arriva fino ai Ginepri e lungomare “Falcone e Borsellino”. Sempre partendo dalla Stazione FS di Sant’Eufemia, lungo la tratta di RFI, altre due fermate dovrebbero essere realizzate a San Pietro Lametino e infine a Curinga (percorso pedonale, luogo storico-archeologico per le terme di Acconia) da sviluppare assieme alla riapertura dei nostri beni storici-archeologici presenti in città. Progetto, quello della metropolitana in superficie, attuabile non appena conclusi i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria esistente.

E questo è oggi possibile grazie anche all’amministrazione comunale uscente che ha, nei vari tavoli di pianificazione, posto la città di Lamezia al centro di importati investimenti, con numerosi cantieri già avviati tra cui quello, che è in fase di esecuzione grazie ai fondi PNRR, del potenziamento infrastrutturale tramite interventi di velocizzazione della tratta Lamezia Terme-Settingiano e l’elettrificazione delle tratte Lamezia Terme-Catanzaro Lido e Sibari-Crotone-Catanzaro Lido. Gli interventi previsti permetteranno d’incrementare le prestazioni della rete e favorire i collegamenti da/per l’aeroporto di Lamezia, così come consentiranno di potenziare i collegamenti fra linea jonica e linea tirrenica e migliorare l’accessibilità con Lamezia Terme. L’elettrificazione della linea permette infatti di estendere i collegamenti a lunga percorrenza nord-sud sino a Catanzaro Lido, senza necessità di effettuare il cambio della trazione nella stazione di Sibari. Creare le condizioni infrastrutturali per una rilettura del modello dei servizi per il trasporto pubblico locale grazie all’elettrificazione sull’intero collegamento Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale, significa recuperare i tempi di percorrenza sulle relazioni Sibari-Catanzaro Lido e Lamezia-Catanzaro Lido.

Appena i lavori in corso saranno completati Lamezia Terme diventerà anche una nuova opportunità residenziale per gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, ecco perché una delle iniziative che Forza Italia e l’amministrazione Murone metteranno in campo, in attesa che la metropolitana di superficie venga realizzata, sarà avanzare alla Regione Calabria una richiesta per l’autorizzazione all’aumento dei chilometri percorribili dai mezzi pubblici per la mobilità urbana ed extraurbana, per potenziare le corse degli autobus per il collegamento tra aeroporto e ferrovia e verso i centri urbani della città”.

Lo afferma in una nota Pasquale Natrella, componente direttivo Forza Italia Lamezia.