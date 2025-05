Capellupo: “Celebrare i 50 anni dell’AGESCI significa onorare un cammino di educazione e di impegno sociale e civile”

Dichiarazione del Consigliere Comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo in occasione del 50° anniversario dell’AGESCI:

Celebrare i 50 anni dell’AGESCI significa onorare un cammino di educazione e di impegno sociale e civile che ha lasciato un’impronta profonda nella nostra società. Questi due giorni di celebrazioni a Catanzaro sono stati di grande intensità e partecipazione, complimenti a tutta l’organizzazione ed agli scout del nostro territorio.

Lo scoutismo calabrese ha rappresentato una risposta concreta alle sfide del nostro territorio. In un contesto spesso segnato dal disagio sociale e dalla criminalità, i gruppi scout hanno promosso e promuovono quotidianamente, sempre in prima fila, reti di inclusione, prevenzione, legalità e crescita. Come amministratore pubblico che ha vissuto i valori del mondo scout riconosco il valore insostituibile dello scoutismo nella costruzione di una società più giusta, aperta e solidale.

In questi 50 anni, l’AGESCI ha formato generazioni di cittadini responsabili, capaci di contribuire al bene comune con competenza, innovazione e passione. Molti ex scout oggi ricoprono ruoli di rilievo nelle istituzioni, nella scuola, nel mondo del lavoro, portando con sé l’eredità di un’educazione fondata su valori solidi e condivisi.

Come ha ricordato Papa Francesco agli scout dell’AGESCI, “la Promessa scout non è una semplice formula, ma un impegno per tutta la vita, che vi chiede di essere protagonisti di un mondo più giusto, più bello e più umano.” Sono parole che ci interpellano, soprattutto oggi, in un tempo in cui servono esempi concreti e coerenti e che sono un richiamo costante all’impegno civile e sociale.

Abbiamo sempre più bisogno nella nostra comunità del pensiero scout. Quindi buon compleanno AGESCI e buona lunga strada a tutti.