Sellia Marina (CZ), inaugurato lo sportello Yes I Start Up Calabria

“Un presidio di ascolto, fiducia e prossimità per i cittadini”. È stato inaugurato lo sportello Yes I Start Up Calabria presso il Comune di Sellia Marina, che sarà attivo dal 15 maggio, inizialmente un giorno a settimana, ma che, a seconda delle richieste, potrà essere operativo per un periodo maggiore.

Il padrone di casa, il Sindaco Walter Placida ha sottolineato che si tratta di un punto di ascolto e confronto finalizzato ad offrire opportunità a nuove imprese o ad imprese già esistenti, che avranno a possibilità di dialogare con Ente Nazionale per il Microcredito, per individuare occasioni, sia di avviare imprese che di accedere al credito agevolato. “I cittadini potranno studiare insieme agli esperti – ha detto il Sindaco – le azioni sostenibili per tutte le attività di carattere economico e commerciale”. Il Primo cittadino ha sottolineato che Sellia Marina è orgogliosa dell’apertura di questo sportello, evidenziando che avrà carattere comprensoriale, abbracciando i territori compresi tra Simeri Crichi e Belcastro, compresa l’area della Presila. “Presso lo sportello – ha aggiunto – si avrà accesso alle informazioni indispensabili per avviare un’impresa. In tanti, pur avendo idee e voglia di realizzare un’attività autonomia, si trovano a sbattere contro dei muri. L’apertura di questo sportello vuole essere l’apertura di una breccia, che dia l’opportunità a chi ha progetti imprenditoriali di essere ascoltato e soprattutto supportato per trasformarli in realtà”.

Il Project manager di Ente Nazionale per il Microcredito Antonello Rispoli ha immediatamente voluto ringraziare il Sindaco Placida per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel voler accogliere questa iniziativa ed il Vice Presidente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo per il supporto istituzionale e la visione condivisa di un’economia calabrese sempre più inclusiva e dinamica.

“Il valore dello sportello Yes I Start Up Calabria sul territorio – ha affermato Rispoli – è quello di voler portare l’opportunità laddove spesso, ad oggi, le informazioni non sono arrivate. Non sarà solo uno spazio fisico, ma un punto di contatto concreto per tutti quei cittadini – giovani, donne, disoccupanti, migranti – che hanno un’idea e non sanno da dove cominciare per trasformarla in impresa”. Rispoli ha sottolineato che i cittadini dell’intero comprensorio troveranno presso lo sportello YISUC orientamento, formazione, supporto alla redazione del business plan ed accompagnamento all’accesso al microcredito. Per il Project Manager si tratta dunque di un modello di sviluppo basato sull’erogazione di un servizio importante direttamente sul territorio: “La collaborazione con i Comuni e la Regione è fondamentale per costruire percorsi stabili di autoimpiego e di autoimprenditorialità, che si baseranno sulla sostenibilità economica delle idee”. Infine Rispoli, che ha evidenziato i numeri importanti e riconosciuti a livello nazionale di YISUC nei confronti di tutti i calabresi, nessuna categoria esclusa, a partire dal 2018, ha esortato i cittadini a frequentare lo sportello: È uno spazio che appartiene alla comunità e solo con la partecipazione può generare impatto”.