“Il palasport di Lamezia Terme diventi tema della campagna elettorale e venga inserito tra le priorità della prossima amministrazione comunale”: Serrao rilancia la proposta Fip Calabria

La questione del palasport di Lamezia Terme, già sollevata dalla FIP Calabria, rimane ancora irrisolta pur rappresentando uno step fondamentale per il futuro dello sport e del basket sul nostro territorio. Purtroppo, nonostante le ripetute sollecitazioni, l’opera, seppur completata, resta inutilizzabile e in stato di quasi degrado, causando disagi enormi per le associazioni sportive locali. Dopo anni di promesse ed attese, infatti, il progetto, che sembrava giunto a conclusione, ha avuto un altro improvviso arresto da ricollegarsi alla problematica delle vie di accesso e dei parcheggi. Dopo l’ultimazione di tutti lavori della struttura, infatti, ad oggi non esiste alcuna strada che porti alla stessa e soprattutto mancano i parcheggi, infrastrutture necessarie per potere ottenere l’omologazione per l’uso sportivo e non solo. Non è infatti pensabile che possa aprirsi il palazzetto senza prima dotarlo della via di accesso e dei parcheggi. Tali opere, peraltro, sono state inserite nella convenzione – stipulata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale uscente con la società privata che dovrà costruite il centro commerciale in prossimità del palazzetto – come onere a carico della stessa società privata e senza l’indicazione di tempi specifici per la realizzazione delle stesse e con la previsione che dovranno essere consegnate dopo l’ultimazione dei lavori del centro commerciale. Ad oggi quindi, non sono prevedibili ed indicati i tempi di costruzione delle infrastrutture a servizio del palazzetto senza tralasciare la problematica inerente i costi gestionali che saranno prevedibilmente molto alti trattandosi di una struttura a grande dispendio energetico. Tutto ciò lascia la nostra comunità priva di un impianto sportivo moderno e funzionale, comunque con grandi dubbi sulla possibilità di un utilizzo concreto a fini sportivi e con evidenti ripercussioni sulla crescita del movimento cestistico e sportivo in generale. Massimiliano Serrao, delegato dell’Assemblea Generale Nazionale della FIP, presidente della società “Basketball Lamezia” e candidato al Consiglio comunale di Lamezia Terme con Azione, rilancia il tema del Palazzetto nella campagna elettorale, evidenziando come la struttura debba finalmente diventare una priorità nell’agenda della prossima amministrazione comunale, a prescindere dal colore politico che gli elettori preferiranno nelle urne. “La FIP Calabria, con il suo presidente Paolo Surace, ha giustamente sottolineato l’emergenza legata alla fruibilità del Palasport, ma, purtroppo, ad oggi siamo ancora qui a chiedere che si intervenga concretamente per risolvere finalmente tutte le problematiche venutesi a creare a causa della visione poco concreta della amministrazione uscente la quale non ha inteso recepire i suggerimenti che già avevamo fornito nelle opportune sedi politico istituzionali e che la politica, oggi, non può più ignorare. Il Palazzetto di Via del Progresso è una risorsa fondamentale per la città, e non solo nell’ambito sportivo, e deve essere valorizzata al massimo non potendo più permetterci che una struttura del genere possa rimanere inutilizzata ed inutilizzabile, come accaduto per lo stadio provinciale Carlei che le sorge accanto.” Serrao chiede che il tema venga inserito seriamente e concretamente tra i temi di dibattito nella campagna elettorale e che, una volta insediata la nuova amministrazione, si apra un tavolo di confronto con le associazioni sportive e tutte le parti interessate, come suggerito dalla FIP Calabria, per avviare un serio e concreto intervento finalizzato a rendere fruibile l’impianto al più presto. “Il nostro impegno è a fianco delle istituzioni e delle associazioni sportive per ottenere un impianto che faccia la differenza per il basket calabrese e per tutti i cittadini. Non possiamo più perdere tempo. Il Palasport deve diventare una priorità nell’agenda della prossima amministrazione comunale, affinché non rimanga solo un simbolo di inefficienza”. La FIP Calabria ha più volte sottolineato la necessità di garantire una gestione mirata dell’impianto, per farne un’infrastruttura moderna e funzionale, non solo per il basket, ma per tutte le discipline sportive. In tal senso, l’associazione sportiva invita le istituzioni a fare un passo concreto verso la realizzazione di questo obiettivo, garantendo il coinvolgimento di tutte le forze politiche e sociali.