Catanzaro, Costanzo: “Fogna invade la strada di via Emilia, urge intervento per salvaguardare l’igiene pubblica”

“C’è una situazione incresciosa che sta provocando, da diverso tempo a questa parte, pesanti disagi e rischi dal punto di vista igienico e sanitario. Nei pressi della rotatoria di Santa Maria, in direzione via Emilia, un tombino della fogna risulta manomesso causando la fuoriuscita di liquami che scorrono lungo tutta la sede stradale. Il problema è stato segnalato da settimane all’attenzione degli uffici comunali, ma tuttora nessun intervento è stato effettuato per porre, quanto meno, un primo argine ad una criticità che, nel corso del tempo, si è ingigantita a danno di residenti e operatori presenti nella zona. Siamo al solito rimpallo di competenze tra l’amministrazione e i privati, ma l’ente certamente non può girarsi dall’altra parte ed è chiamato, in ogni caso, a salvaguardare l’igiene pubblica predisponendo interventi di somma urgenza salvo, poi, rivalersi sui cittadini in caso di loro responsabilità. Come questa, ci sono tante altre situazioni simili su cui occorre vigilare, per questo motivo intendo portare anche all’attenzione del Prefetto, quale massima autorità della sicurezza, una problematica che, se non affrontata, rischia di degenerare mettendo a rischio la funzionalità del sistema fognario sul territorio”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Sergio Costanzo.