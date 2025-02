“Festa delle Radici”, domani l’evento a Sellia Marina: scopertura della statua di Giuditta Levato opera di Luigi Verrino e intitolazione della piazza, convegno, musica popolare e degustazioni Presenti il Prefetto De Rosa e le altre massime autorità

Grande evento domani, a Sellia Marina, con la prima 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 “𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶”, che si terrà appunto venerdì 14 febbraio 2025, San Valentino. Celebrerà le tradizioni, la storia e il legame con un territorio ricco di cultura. Il programma prevede, alle ore 17.30, il Convegno nella “Sala delle Culture”; interverranno il sindaco Walter Placida, il prefetto Castrese De Rosa, la presidente Fidapa Catanzaro Rossella Barillari, il presidente del Gal Due Mari Francesco Esposito, la segretaria regionale Cgil Caterina Vaiti, il presidente Confagricoltura Calabria Alberto Statti, il presidente della Provincia Amedeo Mormile, il consigliere regionale e presidente Flag Jonio Ernesto Alecci, l’assessore regionale all’agricoltura caccia pesca trasporti e mobilità Gianluca Gallo, l’artista Luigi Verrino autore della preziosa scultura di Giuditta Levato e di altre opere collocate sul lungomare e nel centro di Sellia Marina, i nipoti di Giuditta Levato Sonia, Lea e Loris Scumaci, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso; modera Vittorio Giummo. Alle ore 19.30 ritrovo in Via San Francesco da Paola; apertura del “Parco Verde di Pinocchio”; taglio del nastro e benedizione solenne, il momento più emozionante della serata sarà infatti la scopertura della statua di Giuditta Levato davanti al celebre scultore Luigi Verrino, con l’intitolazione della Piazza proprio a Giuditta Levato. La struggente scultura raffigura la bracciante agricola, che era incinta di sette mesi del suo terzo figlio, nel preciso momento in cui viene colpita dalla fucilata di chi si contrapponeva all’occupazione delle terre. Era il 28 novembre del 1946, mori all’ospedale di Catanzaro, aveva 31 anni. La statua trasmette tutta la tragedia di Giuditta Levato, caduta per la terra a Calabricata che all’epoca ricadeva nel Comune di Albi e oggi nel Comune di Sellia Marina. La bracciante agricola venne colpita da una fucilata durante l’occupazione delle terre. È ancora viva e struggente la testimonianza di un figlio di Giuditta, Carmine Scumaci, che l’estate scorsa alla cerimonia del Premio Mar Jonio fondato e presieduto da Luigi Stanizzi, ha raccontato di quando da bambino a Calabricata sentì un sparo e corse per vedere: trovò la mamma a terra col ventre sanguinante, con tanti contadini intorno. La mamma era incinta, morì dopo qualche giorno col bimbo in grembo. Carmine aveva 9 anni, rimase orfano con un altro fratellino. Ecco, la statua di Verrino collocata a Sellia Marina per iniziativa meritoria del Comune, raffigura la donna piegata all’indietro per il dolore straziante della fucilata. Molto soddisfatti dell’opera d’arte gli amministratori comunali di Sellia Marina, che hanno voluto questa grande, memorabile cerimonia. Domani il grande evento proseguirà con la degustazione di prodotti tipici e l’intrattenimento con il Gruppo musica popolare.

<<Questa festa – fanno sapere gli organizzatori – rappresenta un’opportunità unica per rendere omaggio ad un sito importante della nostra città. Siamo inoltre orgogliosi di storicizzare Sellia Marina attraverso la figura emblematica di Giuditta Levato, simbolo di impegno e lotta sociale e dedizione. Siamo inoltre entusiasti di poter condividere, insieme a tutta la Comunità, la riapertura del Parco Giochi “Il Parco Verde di Pinocchio”. Il nome è stato scelto con l’ausilio dei 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮, che ringraziamo pubblicamente per la loro preziosa collaborazione.Il parco è un luogo speciale, un mix tra passato e presente, che sarà certamente un punto di riferimento importante per grandi e piccini. La “𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶” non sarà solo un evento, ma una vera e propria kermesse culturale e ricreativa. Questa giornata è pensata per riunire famiglie, amici e visitatori, in un’atmosfera di festa e condivisione. Il convegno sarà un momento di riflessione e approfondimento, dove esperti e relatori discuteranno il valore delle radici culturali e storiche della nostra Comunità. È un’opportunità per apprendere di più sulla nostra identità e sul patrimonio che ci unisce. La degustazione dei nostri prodotti tipici, sarà un’attrazione imperdibile dell’evento, perché offrirà l’opportunità di assaporare i deliziosi piatti della nostra tradizione contadina. Vi aspettiamo numerosi!>> Firmato: Gal Dei Due Mari, Regione Calabria, ProLoco Sellia Marina, #ComuneSelliaMarina