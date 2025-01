Lamezia Terme: il ventennale della morte di don Bartolo Bacilieri

IL 19.01.2025, a Lamezia, a vent’anni dalla Sua nascita al Cielo, presso la Parrocchia di San Giovanni Calabria, quartiere Capizzaglie, il Rinnovamento nello Spirito di Calabria con i suoi Gruppi, Cenacoli e Comunità, a cura della Coordinatrice Regionale, Maria Teresa Palmieri e l’intero Consiglio Regionale, celebra la memoria di un GIGANTE di Dio e della storia del RnS calabrese: Don Bartolo Bacilieri.

La giornata celebrativa, voluta e pensata fortemente dalla Coordinatrice Regionale, Maria Teresa Palmieri, unitamente al Consiglio Regionale della Calabria, è stata organizzata dalla Coordinatrice Diocesana, Raffaella Del Giudice, dal Delegato Ambito Anziani RnS, Pino Coscarelli e dalla Delegata dell’Intercessione, Pina Tufo.

È stata prevista un’accoglienza festosa da parte della Diocesi di Lamezia Terme ed a seguire un momento di preghiera comunitaria carismatica.

Seguirà una tavola rotonda, a cui parteciperanno fratelli e sorelle della prima ora che hanno conosciuto personalmente Don Bartolo: Paolo Zunino, già Coordinatore Regionale della Calabria, Marcella Clara Reni, già Coordinatrice Regionale della Calabria, Pasquale D’Urzo, già Coordinatore Regionale della Calabria, Marta ed Antonio Arcella, Delegati regionali Ambito Famiglie ed Evangelizzazione, Anna Figlia, già Coordinatrice Diocesana RnS di Lamezia Terme, Cecè Falletti, anziano RnS, Pasquale Macrì, membro di Comitato Diocesano RnS Diocesi Crotone-Santa Severina, Padre Giovambattista Urso, consigliere Spirituale Diocesi Cosenza-Bisignano, Dott. Lina Boggia, Emanuele Mazzuca. La tavola rotonda sarà condotta da Luca Ciamei, fratello del RnS di Crotone. A coronare il pomeriggio sarà la Celebrazione Eucaristica, celebrata da don Giampiero Fiore, Consigliere Spirituale Regionale RnS.

Indiscusso padre fondatore del Rinnovamento in Calabria, è stato Don Bartolo Bacilieri, nato, solo per caso, in Veneto, come è stato più volte, evidenziato da tanti ma calabrese di adozione quella di Don Bartolo Bacilieri, sacerdote della Congregazione di San Giovanni Calabria, che da Verona dal 1973 ha messo radici nella nostra terra, prima a Santa Maria del Cedro e Verbicaro, poi dal 1975 a Nicastro e Decollatura, è una grande storia santa di amore per la Chiesa e per il RnS.

Inossidabile ed infaticabile servo della divina provvidenza, innamorato di Maria, chi lo ha conosciuto lo ricorda per il suo instancabile zelo, per la sua personalità umile ed a volte apparentemente rude, ma da un cuore tenero e generoso per il suo donarsi nell’annuncio della buona novella, per il farsi prossimo alla povera gente ed agli ultimi, conducendolo, senza sorta di continuità, a percorrere le strade della nostra terra di Calabria in lungo ed in largo, senza fermarsi mai, notte e giorno, diffondendo ed evangelizzando, attraverso la corrente di grazia del Rinnovamento nello Spirito, sin dagli albori della sua diffusione in Italia. Il suo testamento spirituale consegnato a molti si sintetizza in tre espressioni: preghiera, carità e certezza nella divina provvidenza. “Pregate, pregate incessantemente”, soleva dire ai suoi figli spirituali, lui che presumibilmente ha raggiunto vette mistiche proprie di una vita santa.

Dal 1991 al 1997 Don Bartolo Bacilieri fu Coordinatore Regionale del RnS Calabria, ove ha deciso di rimanere fino alla fine quando il 3.12.2004 ci ha lasciato per raggiungere la Gerusalemme Celeste.

La “memoria” è la forza di un popolo e quando questa memoria è illuminata dalla fede, quel popolo non rimane prigioniero del passato ma cammina nel presente rivolto al futuro, sempre rimanendo attaccato alle radici e facendo tesoro delle esperienze vissute.

Fare memoria della storia del Rinnovamento nello Spirito Santo in Calabria e nella fattispecie fare memoria di Don Bartolo, denominato anche “Apostolo della Calabria”, è fare esperienza di questa appartenenza ad un popolo, ad una famiglia, ad una Alleanza d’amore: quella di Dio e dell’uomo. Storia che affonda le sue radici fin dalle origini del Rinnovamento in Italia: tanti, da allora, sono stati i testimoni, padri e pastori di un popolo che ha conosciuto Gesù Cristo, Signore della propria vita, grazie all’opera meravigliosa e straordinaria dello Spirito Santo!

Grazie Signore per il dono di Don Bartolo.

Il coordinamento regionale RnS