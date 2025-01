Catanzaro, domani allerta meteo rossa, raccomandazione alla massima prudenza negli spostamenti

In considerazione dell’avviso di allerta meteo di livello rosso diramato dalla Protezione civile regionale, per domani venerdì 17 gennaio nel territorio di Catanzaro, stante la previsione di precipitazioni intense e persistenti e forti venti, si raccomanda la cittadinanza a prestare la massima prudenza negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare. E’ stato attivato il COC, Centro operativo Comunale, per monitorare costantemente la situazione sul territorio, per tutta la giornata di domani, e adottare ogni misura necessaria per fronteggiare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.