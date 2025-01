Morte sul lavoro nel Lametino, il cordoglio di Unindustria Calabria

Nell’esprimere pubblicamente il più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Stella in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda a San Pietro Lametino, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, commenta: «Il drammatico incidente di ieri ha riacceso, ancora una volta, i riflettori su un tema che è fonte di forte apprensione. Sotto questo aspetto Unindustria Calabria ormai da tempo è fortemente impegnata nell’alimentare e promuovere azioni di diffusione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza sul lavoro, soprattutto in una logica di prevenzione, sia tra le imprese che tra i lavoratori, anche attraverso progetti e collaborazioni con Inail. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro non sono solo obblighi normativi che devono essere puntualmente rispettati, ma devono tradursi in un impegno costante per affermare ambienti di lavoro che permettano ai lavoratori di operare in serenità e al massimo delle loro capacità. Questa attività così votata alla costruzione di un sistema produttivo moderno ed evoluto potrà dirsi compiuta solo quando il trend degli infortuni e delle morti sarà stabilmente invertito: per questo motivo, Unindustria Calabria rinnova la propria disponibilità alla collaborazione con Enti, Istituzioni e organizzazioni sindacali così che la sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro trovi spazio tra tutti i suoi associati».