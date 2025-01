Il villaggio della Befana per concludere il programma di “Lamezia in Festa”

Lunedì 6 gennaio, in occasione dei festeggiamenti per l’Epifania, si terrà l’ultimo appuntamento del programma di eventi che ha animato la città durante le festività natalizie, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme. Nell’ambito di “Lamezia in Festa”, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, l’area pedonale di Corso Nicotera si trasformerà nel suggestivo Villaggio della Befana, uno spazio di circa 200 mq interamente dedicato ai bambini e alle famiglie, con ingresso gratuito.

Il Villaggio – si legge in un comunicato stampa – offrirà la presenza della simpatica Befana, pronta a distribuire dolci e caramelle, insieme ai gioiosi spazzacamini che animeranno la scena con allegria. Le meravigliose bolle giganti e le esibizioni di un elegante trampoliere doneranno un tocco di magia, mentre popcorn e zucchero filato renderanno l’atmosfera ancora più dolce.

Con questo evento si conclude un programma ricco di colori, emozioni e tradizione, che ha portato sorrisi ai più piccoli e ha celebrato le radici culturali del nostro territorio. Dalla melodia delle zampogne alla magia del Villaggio di Natale, ogni momento è stato pensato per creare frammenti di serenità e gioia condivisa. A chiusura delle festività natalizie, vogliamo ricordare che: “La felicità è fatta di piccole cose: un sorriso, una carezza, una tradizione che vive” – un messaggio che ci auguriamo possa accompagnare la comunità anche nei giorni a venire.