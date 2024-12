Vertenza Abramo: Mancuso loda Occhiuto

“La positiva conclusione della vertenza Abramo Customer Care che coinvolge un migliaio di lavoratori a rischio licenziamento, attesta che l’atteggiamento proattivo e dinamico del presidente della Regione Roberto Occhiuto, in stretta sinergia con le Istituzioni nazionali e le parti sociali, produce risultati straordinari. È stato un iter lungo, pieno di ostacoli e scetticismo, ma l’obiettivo è stato brillantemente centrato. Si garantisce il diritto al lavoro a donne e uomini giustamente preoccupate per il loro futuro e, inoltre, si dimostra la carica innovativa di un originale modello di riconversione dei lavoratori. L’impegno della Regione per ogni tipologia di precariato che da anni tiene in sospeso i progetti di vita di migliaia di persone, sarà sempre più incalzante e concretamente proficuo”.