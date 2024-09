“Ciak. Si beve! ”, il 20 e il 21 settembre a Badolato Borgo le due serate con “SPAc Cinema”. In programma passeggiate, talk e proiezioni

Ritorna SPAc – Badolato Summer Cinema con “Ciak. Si beve!”, la storica rassegna cinematografica del Club dei Vedovi Neri di Badolato. Ciak si beve – realizzato dalla compagnia Teatro del Carro nell’ambito della programmazione SPAc, in collaborazione con Badolato Slow Village e Proloco Badolato Aps, Mic, Regione Calabria e Comune di Badolato – si terrà il prossimo 20 e 21 ottobre nel centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, con ospiti, proiezioni e talk.

Si comincerà giorno 20 settembre in piazza San Nicola dove a partire dalle ore 21:00 si svolgerà il talk “Lo sguardo di Mario Giacomelli su Franco Costabile”, con gli interventi di Giovanni Mazzei, studioso e promotore di Franco Costabile, della regista Isabella Marino e della direttrice del MaBos Elisabetta Longo. A seguire ci sarà la proiezione del documentario “I sonagli verso i confini”, un’opera filmica Mario Giacomelli e Franco Costabile, con regia e sceneggiatura di Isabella Marino ed Elisabetta Longo, con PierPaolo Capovilla nel ruolo del protagonista, e interviste a Katiuscia Biondi Giacomelli e Marco Lion. Realizzato ad un anno esatto dall’apertura della mostra permanente “Camera Oscura. Mario Giacomelli e il Canto dei nuovi emigranti di Franco Costabile” il docufilm del MaBos si propone di ricostruire il viaggio di Mario Giacomelli in Calabria, la genesi di una serie fotografica poco nota ma dal grande valore artistico e testimoniale. Un’indagine che mette in luce le scelte del fotografo marchigiano e la natura dell’impatto che la poesia di Franco Costabile ha avuto sul senso e sulla direzione, fisica ed emotiva, seguita dal fotografo.

Sabato 21 settembre alle ore 18:00 con partenza da Palazzo Gallelli ci sarà una passeggiata guidata gratuita nel borgo, dal titolo “Alla ricerca dei fantasmi di Badolato… Tra rughe, pietre parlanti e nuove presenze” a cura di Badolato Slow Village e Pro loco Badolato Aps. Alle ore 21:00 si ritornerà in piazza San Nicola per la proiezione del cortometraggio di Domenico Pisani “Fuliggine” – nel cast Domenico Maiolo, Carmelo Giordano, Anna Maria De Luca e Giuseppe Vellone -, il racconto di Antonio, un carbonaio calabrese di quarantacinque anni che vive ancora con il padre, una figura burbera e violenta. Sullo sfondo la precarietà lavorativa e la mancanza come condizione universale. A seguire ci sarà la proiezione del documentario “Figli del Minotauro. Storie di uomini e di animali” di Eugenio Attanasio: un lavoro che attraverso la narrazione della vita nel corso delle stagioni di una famiglia che pratica l’allevamento semibrado delle podoliche, la razza tipica calabrese, omaggia la transumanza, antica forma di trasferimento di animali e uomini dal mare alla montagna, che è anche una metafora del cammino dell’uomo e del bovino, iniziato diecimila anni fa con la domesticazione, dichiarata dal comitato patrimonio mondiale dell’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Tutte le iniziative sono a INGRESSO GRATUITO.