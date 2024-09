Catanzaro, Costa: “Che fine ha fatto il recupero dell’ex delegazione di Santa Maria?”

“Che fine ha fatto il recupero dell’ex delegazione a Santa Maria? Le promesse da marinaio del sindaco Fiorita prima o poi vengono a galla. E’ da tempo che, anche assieme ad altri consiglieri comunali, ho sollecitato la ricostituzione di questo importante presidio per il quartiere. Fiorita aveva sempre rassicurato, tanto da far pubblicizzare il finanziamento che prevedeva la realizzazione di una biblioteca pubblica all’interno di una parte dei locali dell’ex delegazione. Annunci che venivano fatti quasi un anno e mezzo fa. A che punto siamo? Dove è finita quella ‘massima attenzione’ alla problematica solennemente giurata dal vertice dell’Amministrazione comunale? Lo sappiamo che per Fiorita alcuni quartieri della nostra città sono di Serie A e altri di Serie B, ma almeno ci risparmi le prese in giro”.

Così in una nota il consigliere comunale Gianni Costa.