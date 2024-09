Catanzaro, Mongiardo: “A gara il servizio di supporto all’ufficio tributi per la lotta all’evasione fiscale”

Un servizio di supporto all’ufficio tributi del Comune di Catanzaro per intensificare la lotta all’evasione e all’elusione fiscale. E’ quanto l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha inteso avviare tramite l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento di un’attività di supporto specializzato nella gestione dell’accertamento e della riscossione dei tributi, in particolare dell’Imu. L’assessora al bilancio, Marina Mongiardo, spiega così le ragioni alla base di un appalto che avrà la durata di tre anni, per un investimento di 200mila euro sulla base delle disponibilità di quanto riscosso. “Con questa iniziativa intendiamo voltare pagina in un ambito, quello della lotta all’evasione, che negli scorsi anni ha visto l’ente in difficoltà nell’incassare le entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica. Attraverso il ricorso ad un supporto esterno qualificato, da parte di soggetti abilitati, in grado di analizzare le attività accertative con la massima efficacia ed efficienza, si potrà invertire il trend traducendo in risultati concreti gli obiettivi e gli indirizzi già espressi in tal senso dalla Giunta e dal Consiglio. Pensiamo ad attività come lo scambio di flussi informativi tra le diverse banche dati interne comunali e quelle di enti esterni al fine di individuare, in particolare, gli accertamenti per omesse o infedeli denunce e versamenti, nonché assicurare un supporto nella gestione del contenzioso. La bonifica dei dati informatici, l’acquisizione e la verifica di eventuali autocertificazioni, il recupero di dati corretti e il loro costante aggiornamento, sono fondamentali per poter consentire al settore tributi di perseguire lo scopo finale di una equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini”.