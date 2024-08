Ordine dei farmacisti di Catanzaro: Antonella Iannacchero si candida alla presidenza

“La mia candidatura abbia come obiettivo principale il rafforzamento dell’identità della professione farmaceutica come professione sanitaria e la gestione delle sfide attuali attraverso la collaborazione e la trasparenza, nonché il desiderio di stabilire una rappresentanza più responsabile e coesa, insieme alla volontà di ascoltare e rispondere alle esigenze dei colleghi, per affrontare le sfide attuali nella professione farmaceutica”.

Questo è lo scopo che ha mosso la dottoressa Antonella Iannacchero ad avanzare la propria candidatura quale nuova guida dell’Ordine Professionale dei Farmacisti della provincia di Catanzaro.

“Siamo tutti consapevoli dei tempi veloci in cui viviamo tempi che ci pongono di fronte a sfide che richiedono un impegno chiaro e una consapevolezza della nostra identità e delle direzioni che dobbiamo prendere – continua Antonella Iannacchero-. Una delle sfide principali che dobbiamo affrontare, è il cambiamento nella percezione della nostra professione. Da queste ragioni e dal sostegno di tanti colleghi nasce la mia candidatura alla presidenza dell’Ordine. Il mio obiettivo, così come quello della squadra che si è creata, è tutelare e sviluppare la professione farmaceutica, vigilando sulla sua corretta pratica e mantenendo il nostro impegno verso i suoi valori fondamentali, che l’Ordine è chiamato a salvaguardare e trasmettere. Dobbiamo essere trasparenti, ascoltare le colleghe e i colleghi e fornire risposte concrete. È il momento di recuperare una rappresentanza più responsabile e coesa, basata su valori condivisi. Ci proponiamo di lavorare insieme, con tutti i colleghi di volontà, per il bene della nostra professione e della comunità alla quale siamo orgogliosi di appartenere e che siamo onorati di servire, osservando quello che – da sempre – è l’unico metodo di lavoro nel quale crediamo: mettere da parte le differenze e concentrarci su ciò che ci unisce”.

“Dietro a questa candidatura c’è un gruppo di giovani professionisti che condividono la mia stessa visione: vogliamo portare un cambiamento positivo e significativo nella gestione dell’Ordine, lavorando con passione e dedizione per il bene della categoria. Siamo pronti ad affrontare con determinazione le sfide che ci attendono, uniti dall’entusiasmo e dalla volontà di costruire un futuro migliore per tutti i farmacisti”.

“Nessun elenco di promesse – precisa ancora Antonella Iannacchero – ma una precisa assunzione di responsabilità: è importante che la leadership dell’Ordine dei Farmacisti sia in grado di guidare la professione in maniera efficace, affrontando le questioni chiave e promuovendo gli interessi della comunità e della salute pubblica. Gli sforzi per riconnettere la professione farmaceutica alla sua identità e ai suoi valori fondamentali possono essere un passo significativo in questa direzione”.

La dottoressa Antonella Iannacchero conseguito la laurea in farmacia presso l’università di Bologna, è rimasta un anno nella farmacia di famiglia poi ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una esperienza stimolante come la gestione di un magazzino di una azienda leader del settore di cui era comunque direttore tecnico. Dopo 15 anni ha scelto di ritornare a fare la farmacista e lo ha fatto per 20 anni in un piccolo centro come Miglierina dove la sua farmacia è stata un riferimento e un piccolo centro di salute per la popolazione, che nel 2024 quando ha deciso di acquistare insieme ai suoi due figli farmacisti la farmacia di Vallefiorita, è stata premiata dal Comune di Miglierina per la professionalità e l’umanità dimostrata negli anni. Oggi insieme ai suoi figli a Vallefiorita porta avanti la professione con il suo sorriso, la disponibilità e la professionalità che la contraddistingue da quando è entrata a far parte del mondo farmacia.