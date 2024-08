Azienda ospedaliera Catanzaro, gestione positiva Pronto soccorso

“Nonostante il periodo estivo abbia fatto registrare un fisiologico aumento di accessi al Pronto soccorso, stimabile in circa il 10% in più rispetto all’anno scorso, l’Azienda ospedaliera universitaria ‘Dulbecco’ di Catanzaro ha gestito nel migliore dei modi la situazione, grazie al lavoro encomiabile del personale sanitario e alle procedure messe in campo dal management”. Lo riferisce, in una nota, la stessa Azienda ospedaliera universitaria.

“Sono state previste, infatti – si aggiunge – prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici, alla luce del difficile reperimento di professionisti di Pronto soccorso. E ciò al fine di favorire il trasferimento di pazienti verso le Unità operative di Germaneto, anche attraverso un sistema di trasporto con ambulanza tra i due presidi. Sono state inoltre velocizzate consulenze ed esami diagnostici ed è attivo un numero di riferimento per conoscere in tempo reale la disponibilità di posti letto a Germaneto. Queste ultime misure, nel mese di agosto, hanno facilitato il trasferimento di utenti, realizzando un’interazione costante tra i due ospedali e garantendo, anche per l’immediato futuro, un maggiore flusso di pazienti dal Pronto soccorso del Pugliese al Polo Sanitario Universitario”.