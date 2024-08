Armonie d’Arte Festival: a Scolacium il Premio Nobel per la Pace, Nadia Murat

Armonie d’Arte Festival, ideato da Chiara Giordano e giunto alla sua XXIV edizione, in programma per tutto il mese d’agosto con un ricco calendario di eventi dedicati a musica, teatro e danza nei luoghi più suggestivi della Calabria, presenta una serata all’insegna della pace e della speranza.

Venerdì 23 agosto 2024, nel Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (Borgia, Catanzaro), Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace 2018 e l’Ambasciatrice di Pace dell’Onu, l’artista Noa verranno insignite del premio “Scolacium Award, il valore della Speranza 5.0” un riconoscimento dedicato a persona di alto profilo, scienziati, artisti, attivisti, giornalisti, intellettuali, che si sono spese per la salute della persona o del pianeta o delle società. Nadia Murad e Noa porteranno la loro profonda testimonianza e si confronteranno con altre figure di rilievo su questioni etiche e sociali di più stretta attualità.

Con questo progetto, il Festival, che si dimostra un progetto culturale completo, affronta temi globali, promuovendo lo sviluppo sostenibile e ponendo l’accento sul valore della speranza nel tempo contemporaneo.

E Scolacium, simbolo di incontro tra passato e presente, diventa il luogo dove personalità straordinarie della scienza, dell’arte e del pensiero sociale, si incontreranno per condividere la loro visione ed esperienza. Un modo per alimentare gli ideali di positività, bellezza e bontà che l’umanità è chiamata a mettere in gioco davanti alle incertezze del futuro.

A seguire Blu Femina – Gala del Mediterraneo, un progetto di spettacolo, ideato e prodotto dal Festival in prima nazionale, con grandi voci internazionali che racconteranno il Mediterraneo attraverso la sua musica e il suo femminino. Cinque straordinarie artiste ripercorreranno le proprie radici attraverso i rispettivi repertori musicali, intensi, poetici, identitari e accomunabili nel macrotema “nuove rotte mediterranee” di Armonie d’Arte Festival e alla sua declinazione annuale 2024, “permanenze”.

A esibirsi Dulce Pontes per il fado, Estrella Morente per il Flamenco, Eleftheria Arvanitaki per il rebetiko greco, Maria Nazionale per la canzone napoletana, e Noa per le coste mediorientali.

Dialogo, inclusività, disponibilità, passione, dedizione e amore i valori che emergeranno dall’evento, pensati per stimolare la crescita di un umanesimo del Mare Nostrum, che sia via di civiltà, di opportunità, d’arte e cultura, oltre le antiche e nuove barbarie a cui siamo costretti ad assistere ancora.

PROGRAMMA ARMONIE D’ARTE FESTIVAL

Martedì 6 agosto ore 22.00

La compagnia di Wayne McGregor

AUTOBIOGRAPHY

Un’opera acuta di un coreografo tra i più ispirati e riconosciuti della scena internazionale, che pensa al “corpo come archivio”, dove la danza è ritratto ispirato e determinato dal sequenziamento del proprio codice genetico, e diventa stratificazione di impronte coreografiche su memorie personali in dialogo con un algoritmo appositamente creato che dirotta i dati del DNA di McGregor. Autobiografia ribalta la natura tradizionale del fare danza mentre l’intelligenza artificiale e l’istinto convergono nella paternità creativa.

Sabato 10 agosto ore 22.00

MADAMA BUTTERFLY

opera in tre atti

Musica di Giacomo Puccini

libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

regia di Chiara Giordano

ORCHESTRA INTERNAZIONALE DELLA CAMPANIA

Direttore LEONARDO QUADRINI

CORO LIRICO CILEA direttore BRUNO TIROTTA

Nel centenario pucciniano il festival omaggia la permanenza di un genio assoluto sui palcoscenici di tutto il mondo ancora oggi, nonostante nuove rotte del linguaggio musicale e della creatività contemporanea. Così come nuove rotte nelle condotte sociali e culturali del nostro tempo non hanno purtroppo ancora impedito tanto sangue femminile versato nel rapporto donna – uomo. https://www.armoniedarte.com/spettacoli/madama-butterfly/

Domenica 18 agosto ore 22.00

LA FURA DELS BAUS

Uno spettacolo di grande impatto artistico emozionale e al contempo di raffinata ricerca culturale della eclettica, visionaria, eccezionale compagnia catalana, nota internazionalmente per creazioni e allestimenti sorprendenti e affascinanti.