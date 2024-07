Rinnovate le cariche sociali all’interno del direttivo del Movimento Forense Catanzaro

Torna a colorarsi di “rosa” la presidenza di Movimento Forense Catanzaro, a pochi giorni dall’elezione del primo presidente donna del COA di Catanzaro, nella persona dell’avv. Vincenza Matacera. A seguito di una riunione straordinaria del direttivo, che ha preso atto delle dimissioni dell’ormai ex presidente avv. Vittorio Ranieri (da poco subentrato nel COA in qualità di consigliere) sono state rinnovate le cariche sociali della sezione catanzarese di MF che sarà guidata dall’avv. Angela Pugliese.

Ad affiancare quest’ultima, saranno, gli avvocati Giuseppina Frangipane (vice presidente), Noemi LUCIA (segretario), Vitaliano Leone (segretario aggiunto), Antonio Strongoli (tesoriere, con delega alla comunicazione), Giancarlo Pitari (delegato ai rapporti istituzionali), Vittorio Ranieri (past president), Elena Grimaldi, Paolo Pitaro e Santino Gigliotti. Il Movimento Forense, guidato a livello nazionale da Elisa Demma, otto anni fa, ha iniziato a radicarsi anche in Calabria ed a Catanzaro da un’idea di Jole Le Pera e Vittorio Ranieri, rappresentando così una nuova voce in seno all’associazionismo forense del capoluogo di regione.

“Dopo un lungo percorso – ha commentato l’avv. Vittorio Ranieri -, ho deciso di fare un passo indietro all’insegna della condivisione e per il bene della nostra amata associazione. Ringrazio gli amici ed i colleghi che, in questi anni, con il loro impegno e supporto, hanno contribuito alla crescita della nostra sezione. Sono certo che il nuovo direttivo saprà farà bene, anche perché composto da professionisti di spessore, che, oltre a credere fermamente nell’impegno associativo, vivono la realtà del Tribunale, conoscendone pregi e difetti. E quindi aiuteranno MF nel suo cammino di crescita e di radicamento nel nostro Foro. Sursum corda e Viva sempre l’Avvocatura!”.

“Innanzitutto, ringrazio gli amici del direttivo per la fiducia accordatami e per la volontà dimostratami nel volermi affiancare e supportare” ha esordito il neo presidente Angela Pugliese. “La mia intenzione e quella dei componenti del direttivo è di proseguire nel segno della continuità e nell’ampio solco tracciato dall’Avv. Vittorio Ranieri. Il tutto continuando a fare rete con le varie realtà associative, guidati al contempo da un faro rappresentato dal Consiglio dell’Ordine”. “Nel nostro piccolo – ha concluso l’avv. Angela Pugliese -, ci porremo sempre al servizio dell’Avvocatura per farla interagire con la Magistratura e con le altre istituzioni forensi, all’insegna di un dialogo costruttivo tra tutti gli attori del mondo Giustizia”.