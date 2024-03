Catanzaro, Arcuri: “Risolto problema presenza cinghiali in via Barlaam da Seminara”

“Il problema rappresentato dalla presenza di un nutrito branco di cinghiali nella zona di via Barlaam da Seminara è stato al momento superato. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente, Giorgio Arcuri, che ringrazia il Dipartimento regionale Agricoltura, coordinato da Giacomo Giovinazzo, “per aver garantito un pronto intervento mirato a rassicurare tutti i residenti giustamente preoccupati dalla persistenza di numerosi ungulati, anche di grossa taglia, che occupavano un’area intorno a cui sono situati diverse attività e abitazioni. E’ una criticità che, a periodi alterni, purtroppo riguarda anche altre zone della città e per cui è difficile trovare soluzioni più volte richieste, a livello regionale, per salvaguardare l’incolumità e preservare aree verdi e residenziali. Tuttavia, per quanto possibile, l’Amministrazione interfacciandosi con la Regione Calabria – continua Arcuri – resta sempre impegnata a tamponare la problematica dei cinghiali nei casi più urgenti, augurandosi di riuscire a prevenire, con la necessaria collaborazione di tutti i livelli istituzionali, l’eventuale acuirsi del fenomeno per i prossimi mesi”.