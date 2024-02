Catanzaro, Veraldi (Azione): “Assessore GIordano faccia chiarezza su viabilità nel quartiere Mater Domini”

“A distanza di oltre un anno dal sopralluogo effettuato in presenza dell’Assessore Giordano, del Colonnello Basile e di alcuni residenti, il problema dei pericoli legati al traffico in un’arteria importante come via in direzione traversa Barlaam da Seminara, nel quartiere Mater Domini, non è stata ancora risolto nonostante le rassicurazioni dell’Assessore al ramo ai residenti presenti”.

Lo afferma il consigliere comunale Stefano Veraldi di Azione che si era fatto portavoce di un’istanza dei residenti volta a chiedere l’installazione di dissuasori di velocità “lungo una strada che, in direzione traversa Barlaam da Seminara, è caratterizzata da una forte pendenza, priva di marciapiede e segnaletica, attraversata ogni giorno da tanti veicoli che circolano spesso ad alta velocità. Numerose famiglie in via Miraglia, inoltre, escono dalla propria abitazione direttamente sulla strada, con tutti i rischi del caso per la loro incolumità”.

Veraldi sollecita, dunque, l’Assessore Giordano a “riferire che fine abbiano fatto le promesse di oltre un anno fa, anche in considerazione degli innumerevoli inviti a presenziare nella prima commissione guidata dal collega Gregorio Buccolieri, che ringrazio per aver nella sua funzione inoltrato in questo lungo periodo l’invito alla Giordano che ha deciso però, senza alcuna motivazione di non confrontarsi e di non dare mai una data disponibile a calendarizzare la discussione dell’argomento”.