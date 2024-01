Muro dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, l’1 febbraio iniziano i lavori per la demolizione: come cambia la viabilità fino al 4 febbraio

Iniziano i lavori di demolizione del muraglione pericolante – 85 metri lineari – di viale Pio X che costeggia l’ospedale “Pugliese”.

I lavori predisposti dal Comune inizieranno alle ore 07 dell’1 febbraio 2024.

A Palazzo De Nobili compete la demolizione del muraglione che, come si ricorderà, è collassato alla fine del 2020, più di tre anni fa. Toccherà invece all’Azienda “Dulbecco” la sistemazione definitiva dell’area che sarà oggetto di uno specifico progetto per la realizzazione di nuovi posti auto. I lavori di demolizione, per la loro complessità, comporteranno disagi alla circolazione nei giorni dall’1 al 4 febbraio 2024. Per garantire maggiore sicurezza all’area attorno al cantiere il comando della Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che prevede:

1. Divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione e divieto di transito in Viale Pio X nel tratto compreso tra l’intersezione di Via A. Greco e l’intersezione di Via G. Mattei con esclusione dei residenti di Via Martiri di Gerace.

2. Divieto di sosta con zona rimozione su Via A. Greco lato destro direzione di marcia Piazza M. Ungheresi – Viale Pio X e istituzione del doppio senso di marcia su Via A. Greco.

3. Divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in Via G. Mattei nel tratto compreso l’intersezione con Viale Pio X e l’intersezione di Via R. Carbonari, divieto di sosta con zona rimozione sul margine sinistro dall’intersezione di Via R. Carbonari e Via Jan Palach e istituzione del doppio senso di circolazione.

4. Divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in Via Jan Palach nel tratto compreso tra Piazza Martiri Ungheresi e Via De Nobili, divieto di sosta con zona rimozione margine destro a scendere nel tratto tra Via G. Mattei e Via De Nobili.

5. Il traffico veicolare proveniente da Viale Pio X direzione Nord-Sud dovrà percorrere il seguente percorso: Viale Pio X, Via G. Mattei, Via J. Palach, Piazza M. Ungeresi, Via A. Greco ,Viale Pio X.

6. Il traffico veicolare proveniente da Viale Pio X direzione Sud-Nord dovrà percorrere il seguente percorso: Viale Pio X, Via A. Greco, Piazza M. Ungheresi, Via J. Palach,Via G. Mattei, Viale Pio X.

“Chiudiamo, come avevamo promesso, una pagina triste e vergognosa che abbiamo ereditato al nostro insediamento- ha commentato il sindaco Nicola Fiorita – Quello che sembrava un intervento banale, in realtà si è rivelato un problema complesso perché la responsabilità era divisa tra il Comune e l’Azienda ospedaliera. È stato necessario trovare un accordo tra le parti e risolvere più problemi tecnici legati ad alcune reti che passavano sotto il muraglione. C’è voluto tempo e c’è stato bisogno di molta determinazione e impegno. Una dopo l’altra stiamo eliminando le brutture e le situazioni di pericolo che nessuno si è preso la briga di risolvere in tanti anni.”

Il sindaco Fiorita ha chiesto la collaborazione e la comprensione dei cittadini per gli inevitabili disagi che ci saranno durante i quattro giorni di lavori, visto che coinvolgono la principale via di comunicazione tra i quartieri nord e il centro, interessando la zona ospedaliera”.