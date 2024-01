Catanzaro: la Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Catanzaro compie 50 anni

Un seme di amore e fede piantato 50 anni fa diventato oggi una grande comunità. È questo ciò che è stato celebrato domenica 21 gennaio durante il 50esimo anniversario della Comunità Cristiana Emmanuele, oggi Chiesa della Riconciliazione di Catanzaro, presso il locale sito in via degli Svevi di Catanzaro. Cinquant’anni di missione, al servizio di Dio e della fede di cui oggi si raccolgono i frutti vedendo la partecipazione di famiglie, giovani e adolescenti di tutta la città che si sono riunite per festeggiare l’anniversario della nascita di un luogo da sempre punto di riferimento per i cittadini catanzaresi.

“Tutto questo oggi è grazie a due giovani che hanno risposto alla chiamata di Dio”– dichiara il Pastore Emilio Quirino, che dal 2002 è a capo della Chiesa della Riconciliazione di Catanzaro affiancando il Pastore Ranieri Van Gent e sua moglie Anneke, i due fondatori.

Era il 29 dicembre del 1973, quando venne inaugurato il primo locale di culto a Catanzaro, precisamente a Campagnella. Un piccolo garage, di pochi metri quadri, ma che accoglieva decine e poi centinaia di persone. La gente che si avvicinava al locale veniva attratta da prediche dette con franchezza e amore di cui il fulcro era: “Dio esiste, Dio è amore!”. A dire queste parole erano due missionari venuti dall’Olanda, Ranieri ed Anneke Van Gent che nel 1966 lasciarono tutto ciò che avevano per venire in Calabria e divulgare l’evangelo. Nei primi anni i due lavoravano con una tenda e un piccolo Van detto “Bibbia Bus” che usavano come strumento di evangelizzazione itinerante. Le persone che risposero furono così tante che la tenda non bastava più, perciò si trovò un garage e il 29 dicembre 1972 fu inaugurato un piccolo locale che si chiamò Comunità Cristiana Emmanuele. La Comunità è diventata poi Chiesa Evangelica della Riconciliazione che oggi ospita centinaia di fedeli nel locale sito in via degli Svevi dove vengono svolte attività tra le quali la scuola domenicale per bambini, adolescenti e giovani, corsi biblici, incontri settimanali di preghiera, il banco alimentare e molto altro.

Presenti durante la celebrazione numerose istituzioni e autorità come il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: “La storia di questa Comunità è anche la storia della nostra città. Non è la prima volta che vengo in questo luogo e ogni volta ne sono fortemente arricchito perché c’è un forte sentimento di gioia e di comunità. Qui davanti a me c’è una scritta: “Dio ama questa città”. Oggi possiamo fortemente dire che “Questa città ama Dio”.

Importante è stata anche la presenza dell’Onorevole Wanda Ferro: “Stare qui è sentirmi anche un pò a casa per un percorso di strada personale che mi ha visto conoscere la vostra comunità, che nasce dal sogno di una coppia che viene dal Nord Europa ed è arrivata al Sud e che come un ponte ha portato riconciliazione, fede, speranza e amore”.

Presenti in sala durante la celebrazione anche i Pastori di diverse comunità della città e provincia, l’Arcivescovo Claudio Maniago, i consiglieri comunali Sergio Costanzo e Emanuele Ciciarello, il presidente di Confindustria Aldo Ferrara e il vescovo della Chiesa Evangelica della Riconciliazione Giovanni Traettino: “Il Pastore Ranieri Van Gent e sua moglie Anneke hanno fatto la storia di questi 50anni e a loro volta hanno forgiato e dato il testimone ad altri giovani che si sono adoperati e lavorano tutt’oggi nell’opera missionaria”- dichiara il vescovo.