Boxe, il pugile catanzarese Giuseppe Gualtieri premiato a Palazzo de Nobili

Il tredicenne pugile catanzarese campione italiano Giuseppe Gualtieri è stato ricevuto a Palazzo de Nobili dall’assessore allo Sport, Nunzio Belcaro, che ha voluto consegnargli una targa in segno di riconoscimento, da parte dell’Amministrazione comunale, per i prestigiosi risultati conseguiti.

Il giovane atleta, allenato dal pugile professionista Antonio Gualtieri della Gallo Fight Gym, già vincitore del campionato regionale di Sparring Io, si è confermato anche agli italiani assoluti di categoria a Nova Siri sbaragliando, dopo tre match, la concorrenza di tutti gli altri pugili campioni regionali. Conquistato il titolo nazionale FPI, Gualtieri è stato convocato per il raduno nazionale al Centro olimpico di Tirrenia e si preparerà per il nuovo anno a debuttare come pugile giovanile.

“E’ davvero motivo di grande orgoglio poter scoprire tante storie entusiasmanti che vedono protagonisti i ragazzi della nostra città raggiungere risultati eccezionali in svariate discipline sportive”, ha commentato Belcaro. “Tra questi rientra a pieno titolo anche Giuseppe Gualtieri che, con i successi ottenuti sul ring, ha dato lustro a Catanzaro e spero continuerà a portare in alto i colori della città a livello nazionale”.