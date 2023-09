Catanzaro, definizione agevolata tributi comunali: istruzioni e moduli sul sito di Soget

L’amministrazione comunale rende noto che i contribuenti che intendono richiedere la propria posizione debitoria o presentare istanza di adesione alla Definizione Agevolata (Rottamazione quater) possono consultare le istruzioni e utilizzare i moduli presenti sul sito del concessionario Soget Spa al seguente link: https://www.sogetspa.it/comunicazione/293/definizione-agevolata-art-17-bis-dl-342023-richiesta-posizione-debitoria-e-presentazione-istanza.

Il Comune di Catanzaro ha approvato lo scorso luglio il Regolamento per la Definizione Agevolata che riguarda le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi affidati a Soget entro il 30 giugno 2022. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione, applicate nell’atto portato a riscossione coattiva. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata comporta l’esclusione limitatamente agli interessi. Il regolamento è consultabile sul portale del Comune nell’apposita pagina dedicata (https://www.comune.catanzaro.it/i-servizi/finanze-e-tributi/definizione-agevolata-tributi-comunali), mentre ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello del concessionario, sito in Via Lucrezia della Valle 19/39, telefono 0961-724169.