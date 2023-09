Catanzaro, Veraldi (Riformisti Avanti): “Riqualificazione in via Rito, enormi disagi per i cittadini”

“I lavori sono partiti soltanto ora, provocando peraltro enormi disagi ai residenti, a causa di continui rimpalli di competenza tra i settori Gestione del Territorio e Igiene Ambientale del Comune”.

In merito agli interventi di riqualificazione in via Rito, il consigliere comunale di Riformisti Avanti, Stefano Veraldi, torna a fare fronte comune “per dare a Cesare quel che è di Cesare e ricordare le tappe di una battaglia riconducibile, per onestà intellettuale, esclusivamente all’amministrazione Abramo e alla sua militanza, seppur all’epoca esterna a Palazzo de Nobili, palesemente confermabile”.

“Era il 23 dicembre 2021 quando con determina a contrarre scattò l’iter per l’aggiudicazione del 25 ottobre 2022”, puntualizza Veraldi rivendicando anche il risultato conseguito su via Santa Maria del Mezzogiorno i cui lavori di riqualificazione risultano oggi terminati, “sempre grazie, come per via Rito, al lavoro congiunto con il già Assessore ai Lavori Pubblici Franco Longo che ha portato avanti la relazione tecnica e la perizia dei Lavori con fondi recuperati dall’assestamento di bilancio nell’anno 2021, considerato anche il nutrito numero di firme dei cittadini di Via Giuseppe Rito riuscendo a deliberare ai sensi della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 892 i lavori di manutenzione della messa in sicurezza”.