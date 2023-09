“Notte Piccante” a Catanzaro, i consiglieri comunali di ‘Rinascita’ e ‘Riformisti Avanti’: “Lacune e confusione a Palazzo De Nobili”

“A pochi giorni dall’evento Notte Piccante la confusione regna sovrana a Palazzo De Nobili.

Sono tanti gli operatori commerciali che ci hanno contattato per ottenere maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione all’evento ma, nonostante l’incontro di ieri in Commissione consiliare alla presenza del Sindaco, del Dirigente e degli Assessori competenti, nessuna notizia siamo riusciti ad ottenere.

Eppure la delibera n.290 del 9 maggio 2023 (ad oggi non ne risultano altre) adottata favorevolmente dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco Fiorita, prevedeva che “…il programma definitivo con orari e modalità sarà concordato successivamente nei dettagli tra l’Ass. Cult. Nuova–Mente e l’Amministrazione Comunale”.

Ad oggi, 19 settembre, per una iniziativa che si svolgerà a partire dal prossimo 22 settembre, l’Amministrazione Comunale non ha assunto né concordato con l’Associazione alcuna modalità.

Quindi nessuna formale regolamentazione dei rapporti a valle di una delibera assai lacunosa dove non sono assolutamente delineati i criteri di assegnazione degli spazi da riservare agli operatori, dove nulla è detto sui criteri di rendicontazione costi/ricavi dell’operazione che gode dell’utilizzo gratuito di spazi su un vastissimo perimetro cittadino, e nessun riferimento è fatto riguardo alla titolarità del bene immateriale “Notte Piccante”.

Allora viste le numerose sollecitazioni che ci pervengono da operatori del settore proviamo a porre alcune domande al Sindaco :

-Sono state previste delle agevolazioni e/o delle priorità nell’assegnazione dei singoli spazi pubblici da destinare a somministrazione di alimenti e bevande per gli operatori che risiedono nella Città di Catanzaro ?

-E’ stata prevista la gratuità di partecipazione da parte degli operatori commerciali (quantomeno per quelli residenti in città) considerato che l’Amministrazione Comunale ha già esentato queste iniziative dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico ?

-Per quanti giorni l’Amministrazione ha concesso la disponibilità degli spazi pubblici considerato che in delibera sono indicati solo due giorni e cioè 22 e 23 settembre ?

-In assenza di un programma definito in accordo con l’Amministrazione Comunale come possono essere autorizzate le iniziative di spettacolo e di posizionamento degli stand gastronomici ?

-Ai residenti nelle vie interessate dall’evento quando verrà data notizia della viabilità ?

-Il Comune di Catanzaro è ancora titolare del marchio Notte Piccante, come risulta da consultazione sul sito ministeriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ?

Il timore è che alcune scelte/non scelte dell’Amministrazione possano essere state compiute non in perfetta armonia con le norme che regolano il buono e corretto utilizzo del patrimonio e delle risorse dell’Ente, se non addirittura in danno per le casse del comune”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali di opposizione Valerio Donato (Rinascita), Gianni Parisi (Rinascita) e Stefano Veraldi (Riformisti Avanti).