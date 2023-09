Sicurezza a Catanzaro in estate, il gruppo della Lega: “Ottimo lavoro del questore Sirna”

“Giunti quasi al termine dell’estate, è tempo di stilare bilanci sotto il profilo della sicurezza sulla gestione della stagione nel capoluogo di regione.

Ragion per cui, nell’ evidenziare la crescita di locali di pubblico spettacolo e discoteche nel quartiere marinaro, che hanno spostato l’asse di interesse nella nostra città, non possiamo che fare un plauso pubblico al Questore di Catanzaro, Paolo Sirna, per aver predisposto, dal momento del suo insediamento, un piano strategico operativo che ha reso il nostro territorio maggiormente sicuro.”

Lo sostiene il Gruppo Consiliare della Lega a Palazzo de Nobili nell’analizzare quanto accaduto questa estate, in particolar modo nel quartiere Lido. “Sicuramente anche grazie al supporto delle quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, aggregate in modo permanente alla Questura, come preannunciato dal Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, la forza operativa, volta alla prevenzione di ogni attività illecita, si è fatta percepire immediatamente, tanto che i cittadini hanno dimostrato apprezzamento fin da subito. Non possiamo che ringraziare per questa ragione il Questore Sirna, insieme a tutti i suoi collaboratori, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza per gli sforzi che compiono quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini supplendo, tra l’altro, alla cronica latitanza della polizia locale soprattutto in tema di contrasto al commercio abusivo.

Ora – conclude il Gruppo consiliare della Lega a Catanzaro – l’auspicio è che la stessa determinazione e funzionalità dell’apparato sicurezza venga spesa con il ritorno degli studenti universitari in città e la ripartenza della “movida”, regolarizzata e controllata per la sicurezza di tutti, dagli operatori commerciali agli stessi ragazzi, che devono potersi divertire in serenità.”