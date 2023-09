Catanzaro, Bosco: “Condivido impegno di discutere in Consiglio dei problemi del settore socio-assistenziale su cui il Sindaco è al lavoro”

“Le criticità del settore socio-assistenziale rappresentano una questione fondamentale su cui il sindaco Fiorita e la giunta sono al lavoro per sollecitare la ricerca di soluzioni che, necessariamente, dovranno arrivare dalla Regione, dagli enti privati e non, dai curatori fallimentari cui spetta la responsabilità delle scelte. Si condivide, perciò, l’urgenza di portare avanti una discussione istituzionale proficua e costruttiva sul tema, come evidenziato dai consiglieri Donato, Parisi e Veraldi, considerando le problematiche di Fondazione Betania e Sant’Anna – sfociate in procedure giudiziarie di notevole complessità – che costituiscono con le loro strutture un presidio fondamentale di assistenza e cura sul territorio. Per lo stesso motivo, ritengo che la richiesta di una seduta di Consiglio comunale ad hoc – che non può radicarsi sulla istanza di soli tre consiglieri comunali – debba trovare la più ampia condivisione e convergenza di tutti i gruppi, concertando anche le modalità e i termini con cui un’adunanza così complessa debba svolgersi. L’impegno assunto dal Sindaco e dalla maggioranza é quello di tenere alta l’attenzione sui problemi del comparto socio-assistenziale e, in tal senso, c’é la massima disponibilità e volontà nel determinare tutti i successivi adempimenti in occasione delle prossime conferenze dei Capigruppo”.

Lo afferma in una nota Gianmichele Bosco.