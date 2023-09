Tragedia ‘Le Giare’, il vicesindaco Iemma alla commemorazione di Soverato: “Tenere viva la memoria per preservare il nostro territorio”

Il vicesindaco Giusy Iemma ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia del camping Le Giare di Soverato. “Il 10 settembre ricorre l’anniversario di una tra le vicende più tristi che hanno colpito la comunità catanzarese”, commenta Iemma. L’amministrazione comunale ha espresso la sua vicinanza alle tredici famiglie che non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Ferite che rimangono ancora aperte nel cuore e nella mente di chi ha vissuto quella tragica notte di ventitre anni fa. Una comunità che non ha potuto mai riabbracciare la salma di Vinicio Calio’, ai cui familiari rivolgo un pensiero particolare. La cerimonia di stamattina – al fianco del vescovo e delle altre autorità civili e militari – ha fatto rivivere il clima di dolore, angoscia e senso di impotenza di quella notte. Ma anche il sentimento di riconoscenza nei confronti dei volontari Unitalsi di allora e di quanti si sono adoperati per salvare vite umane.

Un momento di riflessione – conclude la vicesindaco – che va condiviso e rinnovato ogni anno, per tenere viva la memoria anche sull’importanza di preservare il nostro territorio ed operare in sinergia per prevenire il dissesto idrogeologico”.