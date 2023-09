“Spiaggia Sicura 2023”, il plauso dell’Amministrazione Comunale all’Unità Cinofila di Salvataggio ANPAS Croce Verde Catanzaro

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro rende omaggio all’Unità Cinofila di Salvataggio ANPAS Croce Verde Catanzaro, operante nelle aree marittime, lacuali e fluviali del nostro Comune, per la straordinaria dedizione e impegno dimostrati nella promozione della sicurezza e del benessere della nostra comunità.

I risultati derivano dalla delibera comunale del progetto “Spiaggia Sicura 2023” (Delibera N. 371), attraverso la quale l’Unità Cinofila di Salvataggio ha svolto un ruolo fondamentale nell’assicurare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori nelle spiagge di Catanzaro durante la stagione estiva che, quest’anno, è stata arricchita dal conferimento del prestigioso titolo di Bandiera Blu

L’Amministrazione ringrazia in particolare i tanti volontari che si sono impegnati nelle attività di salvataggio, tra cui in particolare Giancarlo Silipo, unitamente alla sua “compagna” Mae. Tutti i volontari hanno costituiscono Unità Cinofila di Salvataggio altamente qualificate e impegnata a garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano le nostre coste.

“Questo progetto, “Spiaggia Sicura 2023,” ha visto l’Unità Cinofila di Salvataggio A.N.P.A.S. Croce Verde Catanzaro in prima linea nel compiere numerosi salvataggi, fornire assistenza e, in alcune occasioni, prestare le prime cure di soccorso ai bagnanti. Questi interventi hanno contribuito in modo significativo a migliorare la sicurezza delle nostre spiagge e a sostenere le istituzioni locali. L’Amministrazione esprime sincera gratitudine alla Presidente dell’A.N.P.A.S. Croce Verde di Catanzaro, Dott.ssa Avv. Antonella Giglio, e a tutti i membri del Consiglio per aver fornito risorse preziose per il salvataggio sulle spiagge di Catanzaro, a beneficio di tutta la comunità”, ha commentato la vicesindaco con delega alle Politiche del mare, Giusy Iemma.