Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, si congratula con il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, per aver ricevuto il prestigioso Premio Internazionale della Bontà. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Comitato della Croce.

“Il premio Internazionale della Bontà è un tributo agli individui che si distinguono per la loro straordinaria generosità, dedizione al servizio pubblico e impegno nel migliorare la qualità della vita nella comunità. Il Prefetto Enrico Ricci è stato scelto per questo prestigioso riconoscimento per del suo impegno costante a favore del bene comune e della sua capacità di ispirare gli altri attraverso il suo lavoro instancabile. Il Premio conferisce un ulteriore riconoscimento all’eccezionale lavoro svolto dal Prefetto Ricci nel promuovere il progresso e la solidarietà nella nostra città. Questo premio è un motivo di orgoglio per tutta la città di Catanzaro, poiché testimonia il valore e la dedizione del Prefetto Ricci nel servire la comunità. Sono certo che il Prefetto continuerà a fare grandi cose per la nostra città, e il suo impegno continuerà a ispirare tutti noi”.