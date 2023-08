Catanzaro, Riccio (Lega): “Rigenerazione urbana e PSC, cui prodest?”

“Se all’assessore all’urbanistica va dato quanto meno il merito di metterci la faccia sulle questioni relative a rigenerazione urbana e Psc, appare altrettanto evidente il fatto che l’attuale maggioranza di governo non ha una chiara e precisa “visione” del futuro e dello sviluppo urbanistico della nostra città.

Temi centrali, si badi bene, su cui anche il centrodestra catanzarese dovrà misurarsi alla prova dei fatti.

Ma questa è tutt’altra storia e nei prossimi giorni approfondiremo il tema, chiamando ognuno alle proprie responsabilità, anche di opposizione.

Tornando alla recente dissertazione dell’assessore all’urbanistica, facciamo subito una precisazione: la rigenerazione urbana non significa colata di cemento. Rigenerare, al contrario, significa bonificare siti, rimodulare destinazioni d’uso dei volumi esistenti in base alla vocazione del comparto e soprattutto significa dotare di servizi e sotto servizi le zone degradate. Tra queste ci sono anche i centri storici e le famigerate aree con destinazione urbanistica A2.

Appare, allora, del tutto evidente come certa sinistra, fortemente ideologizzata, sia terrorizzata dalle colate di cemento ma solo se non si tratta di quelle a cura della lega delle cooperative.

Detto ciò, sul preliminare non possiamo che far notare, ancora una volta, come la stesura dello stesso sia prerogativa del Consiglio Comunale tanto che appare del tutto evidente, a noi, un po’ meno al vice sindaco, come la giunta si sia arbitrariamente appropriata di una materia, la redazione del preliminare del PSC, che, ribadiamo non gli compete istituzionalmente ed amministrativamente.

Non abbiamo la sfera di cristallo, ma siamo certi che

al momento opportuno e dopo la presentazione del documento preliminare saranno evidenziate tutte le discrasie e le carenze che verranno fuori rimarcando il mancato (e sostanziale) lavoro della commissione urbanistica, allargata a tutti i portatori d’interesse.

Ma evidentemente l’interesse è solo della Giunta! Chissà perché e cosa c’è sotto?”.

