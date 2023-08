Catanzaro, Riccio e Laudadio (Lega): “Cimitero via Paglia, disastro totale e vergogna assoluta”

“C’è un dovere morale nell’assicurare ai defunti una degna sepoltura. Un impegno da prendere e fare di tutto per non disattendere mai un dovere ed un impegno che l’amministrazione Fiorita non riesce a mantenere.

Da mesi abbiamo lanciato, in tutte le sedi istituzionali possibili e immaginabili, sindaco, consiglio comunale e commissioni, l’allarme sulla mancanza di loculi nei cimiteri cittadini, oggi registriamo che in quello di via Paglia la situazione è gravissima con molti feretri accantonati in obitorio in attesa della sepoltura.

Questa è prima di tutto una colpa morale, una colpa condivisa tra tanti. La parte politica dl governo, con il disinteresse dell’assessore al ramo, l’intero settore lavori pubblici e gestione del territorio il cui dirigente pare stia coltivando un ristretto orticello che non risponde alle esigenze della città.

E se la situazione nei cimiteri cittadini risulta ancor più grave per il caldo di questi giorni a noi non resta che altra strada che denunciare il tutto alle competenti autorità chiedendo un immediato sopralluogo ad Asp e Nas.

Chissà che, così facendo, assessore e dirigente non comincino a capire che il settore lavori pubblici si gestisce programmando gli interventi da fare. Magari iniziando con il prevedere e realizzare la costruzione di nuovi loculi nei cimiteri cittadini”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Catanzaro Eugenio Riccio e Manuel Laudadio.