Per riequilibrare i serbatoi a seguito dei picchi di consumo registrati, questa sera dalle ore 22.00 verranno effettuate delle chiusure sui serbatoi Verghello e Giovino a servizio di via Ravenna, via Civitavecchia, via Puccio, quartiere Giovino e zone limitrofe. La riapertura è prevista per le ore 7 di domani 14 agosto.