Catanzaro, nel quartiere Lido torna il basket con il “Gigi Dattilo Playground”

A tre anni dall’ultima edizione, precedente al Covid, torna nel quartiere Lido in piazza Brindisi il noto e apprezzato torneo di basket in memoria di Gigi Dattilo, già consigliere comunale, particolarmente impegnato per la promozione dello sport e la tutela dell’ambiente. Lo spirito dell’iniziativa è rimasto immutato, a cambiare sono stati il nome della competizione, che oggi si chiama “Gigi Dattilo Playground” e il logo, che si deve alla mano dell’artista Vittorio Bitonti. Gli organizzatori sono Nunzio Sabbatino e Pasquale Battaglia, due nomi noti della pallacanestro cittadina che si sono avvalsi della preziosa collaborazione della “Basket Accademy Catanzaro”.

Il torneo è riservato a due categorie: quella degli under 15 e la Open. Da oggi pomeriggio alle 16:00 e domani, le squadre si daranno battaglia nei gironi eliminatori. Domenica, poi, le finali cui si aggiungerà un evento particolare e cioè l’incontro tra le vecchie glorie del basket a Catanzaro e il contest riservato ai tiri da tre punti.

“Sono felice che dopo la pausa imposta dalla pandemia questa particolare iniziativa torni ad animare il nostro quartiere marinaro per la gioia degli appassionati – commenta Nunzio Belcaro, neo assessore comunale allo Sport – ed è anche per questo che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fiorita ha offerto il proprio sostegno agli organizzatori. D’altra parte, si tratta di un evento davvero storico, perché al di là della nuova denominazione e del nuovo logo, in realtà si tratta dell’undicesima edizione di quello che in passato si chiamava Memorial Gigi Dattilo. Quindi – continua Belcaro – recuperiamo una tradizione che, insieme con altre, rappresenta un tratto distintivo del quartiere ma che, in più, è innovata da una lettura contemporanea del basket che hanno saputo dare i due giovani organizzatori, professionisti che godono di grande apprezzamento sul territorio”.