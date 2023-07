Toghe per docenti e studenti, l’Aba Catanzaro è la prima in Italia a dotarsene

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro è la prima in Italia a dotare i suoi docenti e i suoi studenti delle toghe da utilizzare per le sedute di laurea. E, a conferma dell’importanza che l’Aba catanzarese riconosce al rapporto con il suo territorio, la loro realizzazione è stata affidata ad “Antichi Tessitori”, realtà calabrese del comparto tessile che negli ultimi anni ha saputo sviluppare un modello di business innovativo pur mantenendo salda la ricerca della qualità del prodotto e della lavorazione.

Le toghe sono state consegnate all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ieri e recano, come pattern decorativo sul tessuto, una rivisitazione del logo dell’Aba curata da Bruno La Vergata, artista e docente di Graphic Design della stessa Accademia. Al progetto ha collaborato anche la studentessa del corso di Fashion Design, Emanuela Rocca, con il coordinamento della docente Maria Saveria Ruga.

Con la consegna delle toghe si conclude un percorso operativo di alcuni mesi partito dall’ideazione del progetto a opera del direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari: «Anche in questa maniera intendiamo celebrare i primi 50 anni di attività dell’Accademia – ha detto -. La realizzazione di questo progetto proietta la nostra accademia in una dimensione mai esplorata prima dalle accademie italiane: crediamo sia importante dare un tono cerimoniale alle proclamazioni di Laurea perché si tratta di un passo importante nella vita dei nostri studenti e nella vita dell’Accademia, un passo che merita attenzione e cura. “Antichi Tessitori” ha saputo interpretare con coraggio e capacità i nostri input e l’interazione diretta tra l’azienda, la nostra scuola di Fashion Design, i docenti e gli studenti ci ha permesso di arrivare alla realizzazione di un prodotto capace di restituire in un capo di abbigliamento unico tutta la creatività, la passione, l’entusiasmo e la dedizione al lavoro che quotidianamente noi e i nostri studenti mettiamo nell’attività di formazione».