Rinnovo ai vertici delle società municipalizzate di Catanzaro, la Camera di Commercio: “Apprezzamento per le nomine”

«Desidero formulare i migliori auguri di un buon lavoro all’avvocato Eugenio Felice Perrone e al dottor Gianluca Silipo, neo eletti rispettivamente amministratori unici delle società municipalizzate del Comune di Catanzaro, Amc Spa e Catanzaro Servizi». È quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, in riferimento alle recenti nomine, di rinnovo dei vertici delle aziende in house, operate dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«È con estremo piacere che ho appreso della designazione di Eugenio Felice Perrone alla guida della società per la mobilità urbana e di Gianluca Silipo alla Catanzaro Servizi. Entrambi professionisti molto noti in città per preparazione e competenza. Desidero esprimere il mio personale apprezzamento e quello della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. A loro i miei migliori auguri di un buon lavoro, al servizio della città di Catanzaro».