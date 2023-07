Catanzaro, il sindaco Fiorita: “Grazie alla questura aumenta percezione di sicurezza nel quartiere Lido”

“All’aumento della percezione di sicurezza a Lido, sicuramente determinata dai servizi di prevenzione della Polizia di Stato messi in campo dal questore Paolo Sirna, sta contribuendo notevolmente anche l’azione svolta dal nucleo “dedicato” della Polizia locale.

Il nucleo “Lido”, composto da sei agenti, rappresenta una svolta nell’organizzazione dei vigili urbani, introducendo la creazione di “gruppi” nei principali quartieri della città. Questa iniziativa mira a garantire una presenza costante e capillare sul territorio, rafforzando la sicurezza e il controllo del quartiere stesso. Esso opera in stretta collaborazione con la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine, come i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polstrad.

L’attività del nucleo “Lido” è molteplice include il pattugliamento dei due lungomari, il “lungomare storico” da Corace al porto e quello di Giovino, il controllo del traffico (che sta portando ad elevare numerose sanzioni a chi non rispetta le norme del Codice della Strada) la presenza ai servizi durante manifestazioni culturali e sportive, i controlli commerciali e i servizi di controllo della movida.

La presenza della Polizia Locale è stata tangibile e percepibile durante tutti gli eventi organizzati o supportati dall’Amministrazione. Dalla Bandiera Blu alle giornate dello sport, dalle manifestazioni automobilistiche alla gara podistica, dalle rassegne culturali a quelle gastronomiche, l’azione della Polizia Locale ha giocato un ruolo fondamentale nella garanzia della sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Inoltre, il nucleo “Lido” sta contribuendo in maniera decisiva nella lotta contro il fenomeno dei campeggiatori abusivi, fornendo un servizio essenziale per la tutela del territorio e dell’ambiente. Grazie a questa sinergia, i controlli e i pattugliamenti saranno intensificati nel prossimo weekend, durante il quale a Lido si concentreranno numerosi eventi che attireranno migliaia di persone nel quartiere marinaro”.

Lo scrive, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.