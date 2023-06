Catanzaro, weekend nel centro storico: prolungato l’orario della Funicolare per venerdì e sabato

Nel weekend di venerdì 16 e sabato 17 giugno le corse della Funicolare subiranno alcune variazioni.

Per agevolare l’arrivo nel centro storico e in occasione di una serie di eventi organizzati nel centro storico, oggi la Funicolare resterà aperta fino alle 21.00, mentre sabato la chiusura è prevista per le 24.00.

La decisone, di comune accordo tra Amministrazione e Amc, vuole valorizzare le iniziative culturali e di socializzazione nel centro storico.