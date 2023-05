Crollo a Catanzaro in zona Janò, Scarpino: “C’è da ringraziare la buona sorte ma anche l’efficienza della macchina comunale”

“Se è vero che occorre ringraziare la buona sorte per avere evitato danni alle persone, è altrettanto vero che occorre ringraziare la macchina comunale per come ha saputo attivarsi con estrema tempestività a fronte dell’imponente crollo di un muro privato, ieri sera in contrada Gregorù in zona Janò, su una strada a uso pubblico. Una tempestività e un’efficacia nella risposta che hanno fatto sì che la città quasi non si sia accorta di quello che è successo.

Grazie dunque all’assessore Raffaele Scalise e al dirigente del settore Gestione del Territorio Francesco Fusto, che com’è loro costume sono stati presenti sin da subito, hanno seguito i lavori, si sono preoccupati della messa in sicurezza del sito e lo hanno fatto attivando i mezzi che, sgombrando la strada, hanno permesso che le numerose famiglie di residenti non finissero isolate. Ammirevole, come al solito e in eguale misura, anche il lavoro della Protezione Civile Comunale, impegnata con volontari e tecnici, e altrettanto ammirevole il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Non è la prima volta che tale sinergia operativa interistituzionale ha modo di dimostrare la sua preziosità e sempre in situazioni di emergenza, dove la rapidità e la certezza nel sapere ‘chi fa cosa’ è il fattore dirimente per l’efficacia dell’intervento. Basti citare l’alluvione di dicembre o lo sbarco dei migranti in agosto. Situazioni esplose in maniera del tutto imprevedibile ma che pur nelle difficoltà per molti versi estreme, hanno avuto risposta pronta”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Francesco Scarpino.