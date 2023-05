Il catanzarese Vittorio Pisani nominato capo della Polizia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi) a capo della Polizia. L’uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma.

“Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni”. Così la premier Giorgia Meloni. “Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le Forze dell’Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico”. A Pisani e Giannini “auguro un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del governo”.

“Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei ministri. “Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi – aggiunge – che la loro nomina contribuirà a rafforzare l’azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità”.

“Sarò al loro fianco – ha aggiunto Piantedosi – nel lavoro impegnativo a cui sono chiamati in questo delicato frangente, e rivolgerò particolare attenzione alle sfide che attendono la Capitale dove io stesso, dopo la mia esperienza di Capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l’attuale l’incarico”.

“A Vittorio Pisani, catanzarese e neo Capo della Polizia, giungano le più vive e calorose felicitazioni, insieme con gli auguri di buon lavoro, da parte della Città tutta”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “La scelta del Governo – aggiunge Fiorita – ci riempie di orgoglio per l’incarico di altissima responsabilità conferitogli, compendio di una carriera più che brillante e riconoscimento di una statura professionale di indiscutibile livello. Un incarico che, ne siamo assolutamente certi, Pisani svolgerà al meglio nell’interesse del Paese ed a presidio della legalità”.