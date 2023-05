Crollo viadotto a Longobucco, Minasi (Lega): “Bene fa Pd a porre fiducia in Salvini”

“Dopo la triste e dolorosa vicenda del crollo del ponte ‘Ortiano 2’ nel comune di Longobucco, bene fa il Partito Democratico a porre fiducia nel ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e a chiedergli interventi e risorse. Sorprende, ma non troppo, che siano proprio gli stessi esponenti del Pd a rivolgersi a noi ma, del resto, lo hanno capito anche loro che malgrado anni di governo la sinistra non ha fatto praticamente nulla per il Paese. Grazie della fiducia, è certo che Salvini non deluderà i calabresi”.

Così in la senatrice calabrese Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente e Lavori pubblici.